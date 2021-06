Euro 2020, Del Piero: "In prima fila la Francia all star. L'Italia può puntare alla final four"

"In prima fila secondo me ce n’è una sola, la Francia. Se si guarda la formazione titolare, pare una selezione “all star”. Dietro metto due incompiute, finora, di talento, alla ricerca del primo successo: Belgio e Inghilterra". Parla così Alessandro Del Piero, nell'intervista al Corriere della Sera: "Dove possono arrivare gli azzurri? Dipende da come si comporrà il tabellone, perché in un torneo come questo conta parecchio. Comunque credo che puntare alla final four a Londra sia un obiettivo possibile".

Chi sarà l’uomo dell’Europeo nell’Italia? "Spero che non ci sia. Questa è una Nazionale che deve vincere da squadra, come noi nel 2006. Non vedo il Paolo Rossi dell’82, anche se mi auguro che qualcuno oggi possa rivivere quel sogno. Vedo tanti giocatori importanti, ben più dell’undici titolare".