Euro 2020 - Gli uomini mercato: Arnautovic, salutare la Cina per ritrovare la Serie A

Inizia domani l'Europeo 2021: il primo itinerante, il primo nel corso di una pandemia mondiale, il primo ad esser stato rimandato all'anno successivo. Sarà una kermesse speciale, più imprevedibile e difficile da pronosticare che mai. Sei gironi da quattro squadre, tanti gli uomini mercato e le rivelazioni nelle rose dei 26. Scopriamoli insieme nello speciale di Tuttomercatoweb.com.

Marko Arnautovic - L’avevamo lasciato che ricordava a Mario Balotelli l’esigenza di salutare Mauro, potremmo ritrovarlo in Italia decisamente più grande. L’attaccante classe ’93, meteora dell’Inter del Triplete, ha girato il mondo: dopo i nerazzurri, ha indossato le maglie di Werder, Stoke e West Ham. Dal 2019 gioca in Cina, allo Shanghai Port, con numeri buoni ma non incredibili se consideriamo il contesto: 20 gol in 39 apparizioni. A lui pensa molto concretamente il Bologna, su indicazione di Sinisa Mihajlovic che lo vorrebbe allenare da due stagioni e anche grazie alla promessa del suo ingaggio rimarrà in rossoblù. Il contratto da 2,7 milioni di euro a stagione è già pronto, i felsinei si sono portati avanti da tempo e manca solo l’ok definitivo (a costo zero) della società cinese. Prima, come per tutti i protagonisti di questa rubrica, l’appuntamento con Euro 2020: Arnautovic è la principale speranza offensiva dell’Austria, inserita in un girone nel quale se la vedrà verosimilmente con l’Ucraina per il ruolo di seconda forza alle spalle dell’Olanda. In nazionale non segna dal settembre 2019 e arriva all’appuntamento con la rassegna continentale reduce da un problema fisico, che sembrerebbe aver smaltito.

Nazionale - Austria

Anno di nascita - 1993

Ruolo - Attaccante

Squadra di appartenenza - Shanghai Port

Scadenza contratto - 2022

Valore di mercato (Transfermarkt) - 10 milioni