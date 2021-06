Euro 2020, il governo inglese risponde a Draghi e chiude il capitolo: "La finale resta a Wembley"

"La UEFA, la federazione inglese e le autorità inglesi stanno lavorando a stretto contatto con successo per organizzare le semifinali e la finale di Euro a Wembley e non ci sono piani per cambiare la sede di quelle partite". Non si è fatta attendere la replica della UEFA, che ieri in tarda serata con una nota ufficiale ha risposto alle parole del premier italiano Mario Draghi da Berlino, durante la conferenza stampa congiunta con la cancelliera tedesca Angela Merkel, alla domanda sulla eventualità di trasferire la finale dei campionati europei in Italia, considerato l`aumento dei contagi da Covid nel Regno Unito.

"La finale degli Europei si svolgerà a Wembley" - A chiudere il capitolo, in maniera definitiva, ci ha pensato oggi invece il ministro della Salute britannico, Matt Hancock, che ha risposto a una domanda di Sky News sulle dichiarazioni di Draghi a proposito della possibilità di disputare la partita in un Paese dove il tasso di contagi da coronavirus sia meno alto. "Sono stato venerdì a Wembley, è stato stupendo sentire di nuovo la folla fare il tifo, abbiamo una grandissima location, spero che Inghilterra, Scozia e Galles vadano avanti", ha detto ancora.