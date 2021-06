Europei, ecco l'11 ideale dei gironi secondo la UEFA: ci sono Donnarumma, CR7 e Schick

Nella formazione top anche Ronaldo e Depay

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Nell'undici ideale a Euro 2020 c'è un posto per Gianluigi Donnarumma. E' il portiere azzurro l'unico rappresentante dell'Italia di Mancini nella formazione top stilata dall'Uefa al termine dei gironi del torneo continentale: nella squadra, composta dai giocatori con il punteggio più alto del 'Fantasy football' ufficiale di Uefa Euro 2020, Donnarumma è il n.1 dei portieri. Tra i difensori Dumfries per l'Olanda, Laporte per la Spagna e il belga Meunier. Il centrocampo ideale vede schierato Yarmolenko (Ucraina), Wijnaldum (Olanda), Shaquiri (Svizzera) e Forsberg (Svezia). In attacco l'ex romanista Schick (Repubblica Ceca), la star del Portogallo Ronaldo e Depay (Olanda). (ANSA).