Francia eliminata! Difesa sotto esame: pesano l'assenza di Hernandez e i troppi palloni persi

Tre gol subiti ieri sera. Due negli ultimi dieci minuti. La lente d’ingrandimento de L'Equipe si posiziona specialmente sulla retroguardia francese rea di aver lasciato troppo spazio agli attaccanti svizzeri in occasione dei gol di ieri sera. Ha pesato l'assenza di Hernandez e l'inserimento dal primo minuto di Lenglet, che nella fase di avvicinamento all'Europeo non ha mai giocato, e una difesa a tre che ha lasciato diversi dubbi. Il quotidiano sportivo poi analizza anche i dati della serata con troppi palloni persi dai difensori: ben 22 quelli di Rabiot, schierato nel ruolo di terzino in alcuni frangenti del match, nove da Varane e otto da Pavard. Troppo per una nazionale di qualità come quella di Deschamps.