Francia eliminata! Sagnol perplesso sulle scelte: "Quattro sistemi tattici in sei gare..."

L'ex terzino della nazionale francese Willy Sagnol ha commentato ai taccuini de L'Equipe la sconfitta ai rigori della Francia contro la Svizzera: "E' stato il nostro quarto match della competizione, il sesto contando le partite di preparazione, e in sei gare abbiamo provato quattro sistemi tattici. Abbiamo sentito i giocatori completamente persi in questa situazione per 38 minuti. Quando avevamo palla i nostri centrali non erano abbastanza larghi quindi siamo ripartiti quasi cinque dietro, ci mancava molta larghezza".