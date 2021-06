Francia, Kimpembe su Mbappé: "L'Europeo non è ancora finito, il gol arriverà presto"

Il difensore della Francia Presnel Kimpembe ha parlato in conferenza stampa di Kylian Mbappé: "La competizione non è ancora finita. Segnare non sarà un problema per lui. Poi lavora per la squadra. Quindi penso che il gol arriverà presto. Durante le tre partite nella fase a gironi ha creato molte occasioni. Non ha segnato ma ha preso parte alle azioni offensive della squadra e soprattutto è riuscito a creare occasioni. Questa è la cosa più importante per la squadra".