Galles, il ct Page spiega Ramsey titolare: "Scelta facile, vuoi sempre avere i migliori"

vedi letture

Raggiunto dai cani ufficiali UEFA poco prima della gara contro la Svizzera, il ct del Galles, Rob Page, ha spiegato la scelta di far partire come titolare lo juventino Aaron Ramsey: "Non è stata affatto una decisione difficile. Vuoi sempre avere i tuoi migliori giocatori in campo".