Germania, è finita l'era Low: "Dopo 15 anni posso cedere le mie responsabilità"

Intervenuto in conferenza stampa all'indomani della sconfitta contro l'Inghilterra, il commissario tecnico uscente della Germania, Joachim Low ha tracciato un bilancio dei suoi 15 anni alla guida della Mannschaft e ha parlato del suo futuro: "Dopo 15 anni in prima linea, sono felice quando posso ritirarmi un po' e cedere le mie responsabilità. Ci vorrà sicuramente tempo per classificare ed elaborare tutte le emozioni, i bei momenti e le delusioni. La mia squadra mi ha sostenuto nel corso degli anni e ha ottenuto grandi vittorie con me".

Sul suo successore Hansi Flick: "Sono stato in costante contatto con lui negli ultimi mesi, anche nel suo ruolo di allenatore del Bayern. Ci conosciamo da molti anni e se avesse delle domande sarò felice di aiutarlo. Altrimenti la nostra amicizia sarà mantenuta. Ma credo che avrà le idee chiare su quale filosofia vuole portare dentro".