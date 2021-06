Germania, Ginter: "Atmosfera ottima, mi ricorda quella del Mondiale del 2014"

Il difensore della Germania Matthias Ginter intervistato da Kicker ha parlato in vista dell'esordio all'Europeo contro la Francia di domani: “Credo sia normale che si formino dei gruppi all'interno della squadra, ma l'importante è essere affiatati come lo siamo stati sempre ad eccezione del 2018. Anche questa volta lo spirito di squadra sarà fondamentale se vogliamo fare strada in questo torneo. Mi sembra di respirare la stessa atmosfera del 2014 quando facevamo tutto assieme. - continua Ginter parlando poi del suo ruolo – Posso giocare davanti la difesa, come terzino destro o come centrale di difesa. Non ho una preferenza precisa, ma ovunque io giochi mi piace non solo occuparmi della fase difensiva, ma anche iniziare quella offensiva. Forse il mio gioco non è dei più vistosi, non sono uno che salta tre giocatori prima di segnare un gol, ma in campo metto tutto per la squadra che viene prima dei miei interessi personali e ho sempre in testa e nel cuore la voglia di vincere”.