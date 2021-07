"Ho fatto un gol come mio padre... grazie a Immobile". Rivedi Chiesa dopo Italia-Spagna

Federico Chiesa è stato tra i protagonisti di Italia-Spagna, col gol capolavoro che ha aperto la partita. "E' la notte più bella, giocare per sessanta milioni di italiani è un sogno bellissimo. Non ci avrei mai pensato, è la notte più bella della mia carriera - ha detto nel post gara -. Sono orgoglioso di aver riprodotto un gol che faceva spesso mio padre. Abbiamo giocato contro la Spagna che ha giocatori che giocano a questi livelli da quindici anni: Immobile è stato fondamentale per aiutarci in fase difensiva, facevamo fatica a uscire. Loro sono stati una grande squadra ma abbiamo dimostrato che, da grande squadra, siamo usciti con la voglia. Uniti. Metà del gol è suo".

