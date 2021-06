Le pagelle di Morata: eccolo, dopo le critiche. Si sblocca, segna ma si mangia due gol

Alvaro Morata si è finalmente sbloccato, dopo le tante critiche subite dagli spagnoli nelle ultime settimane, ma non è bastato alla Spagna per battere la Polonia. Per noi di TMW la sua prestazione è da 7 in pagella, così come per Tuttosport: "Solita partita generosa. Questa volta, segna anche un gol". Mezzo punto in meno da Corriere dello Sport e Corriere della Sera, mentre per La Gazzetta dello Sport è solo sufficiente: "Si sblocca, segna, ma poi si mangia di nuovo due gol, uno clamoroso".

I VOTI DI MORATA

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7