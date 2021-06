Il malore di Eriksen come il KO di Simonson? Poulsen: "Basta paragoni inappropriati"

Un trauma per diventare più forti. In Danimarca, molti media hanno paragonato la vicenda di Christian Eriksen, con le dovute differenze, al tremendo infortunio di Allen Simonson, che nel 1984 rappresentò in qualche modo l’occasione per far esplodere la Danish Dynamite, una nazionale che, nonostante le basse aspettative, riuscì ad arrivare in semifinale. In conferenza stampa, Yussuf Poulsen, attaccante della Danimarca di oggi, risponde così: “Forse dobbiamo smetterla di comparare due cose che non si possono paragonare. Sono due vicende brutte, ma penso che sia inappropriato metterli sullo stesso piano. È una vicenda che ci renderà più forti come squadra, abbiamo potuto condividere tanto amore e onestà. Ci siamo sentiti tutti parte della stessa famiglia.

Stasera i tifosi si raduneranno al Parken. Ci sarete?

“Non so quanti vorranno, ma la possibilità c’è. Chi vuole può andare allo stadio Parken. Io non ho ancora deciso. Penso che ognuno possa avere una reazione diversa”.