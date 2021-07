Il miglior crack scuola Anderlecht dai tempi di Lukaku e Tielemans: Martinez gioca la carta Doku

La carta a sorpresa di Roberto Martinez è un ragazzo d'Anversa del 2002. Jeremy Doku dal primo minuto al posto di Eden Hazard, ovvero uno dei migliori talenti del calcio internazionale. Il belga, sangue ghanese, gioca nel Rennes ed è uno degli splendidi prodotti della cantera dell'Anderlecht. Maniaco del dribbling, è stato tra gli esordienti più precoci della Jupiler League e al momento delle prime coi biancomalva per lui c'era quell'hype che si respirava solo con Romelu Lukaku e Youri Tielemans, per citare gli ultimi due della lista. E' lui la carta inattesa di Roberto Martinez, preferita a uomini d'indubbia esperienza come Yannick Ferreira Carrasco e Dries Mertens. La motivazione? Tener basso e non far spingere Leonardo Spinazzola.