Il Portogallo di Ruben Dias contro la Germania: "Si sfidano due tra le migliori di Euro 2020"

Intervenuto in conferenza stampa per presentare il big match di domani contro la Germania, il difensore del Manchester City e della Nazionale portoghese Ruben Dias ha parlato così della sfida e della sua stagione vincente coi Citizens: "Affronteremo una Nazionale di alto livello. Dobbiamo essere consapevoli che, anche se abbiamo iniziato bene Euro 2020, ci serve restare con i piedi per terra e capire che dobbiamo giocare ancora meglio per vincere questa partita. Si sfideranno due squadre molto forti, due delle migliori del torneo, entrambe con uno stile di gioco dominante".

Com'è stata la sua stagione col City di Guardiola?

"Le tante partite e le competizioni che ho giocato durante la stagione col City mi hanno preparato per un torneo come questo. È stato faticoso, è vero, ma direi che questo percorso mi ha reso pronto per giocare ai massimi livelli".

Ha parlato col suo compagno di squadra Gundogan in vista della partita di domani?

"L'ho fatto, ma non ci siamo detti niente di speciale. Gli auguro buona fortuna! Conosciamo bene la Germania, sappiamo cosa è capace di fare e i giocatori che ha a disposizione, ma vi assicuro che abbiamo anche noi le nostre armi”.