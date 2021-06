Il premier Johnson esulta: "Ben fatto Inghilterra, porta l'Europeo a casa"

“Ben fatto Inghilterra. Siamo tutti con te, portalo (l’Europeo NdR) a casa”. Così il premier inglese Boris Johnson su Twitter ha festeggiato il passaggio del turno dell’Inghilterra contro la Germania e l’approdo ai quarti di finale dell’Europeo.



Well done @England!

We’re all behind you – bring it home! pic.twitter.com/7rPnp0xrKu

