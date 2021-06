Il punto sul Girone B: tutti tifano Danimarca. Ma Belgio e Finlandia possono chiudere il discorso

vedi letture

I giochi potrebbero chiudersi già tra oggi e domani. Finlandia e Russia saranno le prime a tornare in campo, oggi alle 15: con una vittoria, Pukki&Co volerebbero a sei punti in classifica, ipotecando il passaggio agli ottavi di finale. Di fatto, ma non ancora in maniera aritmetica perché poi tanto dipenderà dal confronto tra Danimarca e Belgio: una vittoria della prima rimetterebbe in discussione tutto e si dovrebbe andare a vedere la classifica avulsa (nell’ordine: punti, differenza reti e gol segnati negli scontri diretti). Visti i recenti eventi, il mondo tiferà probabilmente per Kjaer e compagni, ma i Diavoli Rossi sono tra i grandi favoriti alla vittoria finale. Con due contestuali vittorie di Finlandia e Belgio, sarebbero queste ad accedere al turno successivo, giocandosi poi il primo posto all’ultima giornata del raggruppamento.

Il calendario

Danimarca-Finlandia 0-1

Marcatore: 61′ Pohjanpalo

Belgio-Russia 3-0

Marcatori: 10′, 88′ Lukaku, 34′ Meunier (B)

Finlandia-Russia (16 giugno ore 15)

Danimarca-Belgio (17 giugno ore 18)

La classifica

Belgio 3

Finlandia 3

Danimarca 0

Russia 0

Gli incroci

La prima affronterà una delle migliori terze (dai gironi A/D/E/F), la seconda affronterà la seconda del girone A.