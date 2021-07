"In finale ci porta Jorj". L'Hellas Verona esulta sui social per la rete decisiva di Jorginho

Dopo una partita non proprio semplicissima, Jorginho ha portato in finale l'Italia col rigore decisivo contro la Spagna. Fra i primi ad esultare dopo il triplice fischio dell'arbitro Brych c'è l'Hellas Verona, ovvero la squadra che ha scoperto e lanciato l'attuale centrocampista del Chelsea. "In finale ci porta Jorj", ha scritto su Twitter il Verona.