Italia in finale, Bernardeschi: "Tre anni fa c'era solo un folle che credeva a questa impresa"

vedi letture

Ai microfoni di Sky Sport, dopo il successo dell'Italia sulla Spagna, ha così parlato ai microfoni di Sky Sport: "Sono tanto contento. In semifinale contro una grande squadra è per forza complicato, negli ultimi anni la Spagna ha dimostrato a tutti quanto è forte. Arrivarci e vincerla è stato eccezionale, ce lo meritiamo. C'è stato solo un folle che 3 anni fa ha creduto in noi e l'ha sempre detto, ed è il mister. Siamo un gruppo meraviglioso, di 26 titolari. Arrivare a questo punto, dopo le sofferenze passate, è straordinario. Come vivrò questi giorni? Come sempre, in serenità e tranquillità. Arrivare in finale non è da tutti, ma c'è un ultimo step da fare. Intanto stasera ci godiamo la festa".