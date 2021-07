Italia in finale, Pieri sull'arbitro Brych: "Ha gestito male la gara. Ma in maniera equa"

vedi letture

L’ex arbitro Tiziano Pieri ai microfoni della Rai ha commentato così gli episodi arbitrali della semifinale fra Italia e Spagna: “Gestione arbitrale non ha avuto un impatto negativo e il VAR non ha dovuto intervenire. È il metro di Brych che non mi ha convinto del tutto. Mancano alcuni gialli sia nelle fila della Spagna sia in quelle dell’Italia che potevano incidere maggiormente. Sono gravi errori disciplinari anche distribuiti equamente. Per me ha gestito male tutta la partita. Se lui è uno dei migliori siamo messi mali. Avrei preferito rischiare un giovane fossi stato in Rosetti. - conclude Pieri – Il mano di Chiellini? Non è mai rigore perché il braccio del difensore è in appoggio sul terreno al momento della scivolata”.