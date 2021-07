Italia, ora tocca ad Emerson Palmieri. Titolare a Londra, dove fatica a giocare col Chelsea

Con il ko di Leonardo Spinazzola, l'Italia di Mancini perde una delle pedine fondamentali fino a questo momento di Euro 2020. Il suo posto - sottolinea La Gazzetta dello Sport - lo prenderà Emerson che ha giocato contro il Galles e che ieri è subentrato allo stesso Spinazzola dopo l’infortunio. Contro la Spagna, per lui sarà una rivincita incredibile: titolare a Londra, la città dove in stagione non ha quasi mai trovato posto nel Chelsea. Una soluzione alternativa, invece, per Mancini potrebbe essere spostare Di Lorenzo a sinistra (nel Napoli qualche volta l’ha fatto) con Toloi a destra.