Jordi Alba da record. Sedicesima gara all'Europeo con la Spagna, come Iniesta e Fabregas

Record per Jordi Alba, in campo dal 1' per Italia-Spagna. L'esterno del Barcellona infatti sta giocando la sua sedicesima partita di un Europeo, eguagliando Andrés Iniesta e Cesc Fàbregas come i giocatori con il maggior numero di presenze con la Spagna nella competizione.

16 - Jordi Alba will play his 16th game at EURO’s, equalling Andrés Iniesta and Cesc Fàbregas as the players with the most appearances for Spain 🇪🇸 in the competition. Legend. #ITA #ESP #EURO2020 pic.twitter.com/WNnWGCaQkT

— OptaJose (@OptaJose) July 6, 2021