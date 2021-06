Kalajdzic racconta il gol a Donnarumma: "La mia testa mai stata così vicina al suolo"

Sasa Kalajdzic ha provato in tutti i modi a tenere a galla l'Austria. Il suo gol nel secondo tempo supplementare ha dato speranza alla squadra di Franco Foda, ma non è servito per eliminare gli azzurri. L'attaccante ha dichiarato a ORF: "Penso che tutta l'Austria possa essere orgogliosa di questa squadra. Sono state le piccole cose a decidere la partita. Il mio gol è stato bello, non credo che la mia testa sia mai stata così vicina al suolo".