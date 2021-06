Konsel: "Italia favorita, ma l'Austria non ha nulla da perdere. Spinazzola è fortissimo"

Michael Konsel, ex portiere austriaco fra le altre anche di Roma e Venezia, ha parlato della sfida di domani fra Italia e Austria ai microfoni di TuttoJuve.com: "L'Italia è più forte ed è la favorita. Però l'Austria non ha nulla da perdere! Faremo di tutto per vincere: siamo arrivati agli ottavi e vogliamo giocarcela. Il reparto che può mettere in difficoltà l'Italia? I centrocampisti sono tutti quelli del Salisburgo, modello Red Bull: si conoscono a memoria. Davanti facciamo pochi gol, ma siamo avvantaggiati. Il giocatore azzurro che temo maggiormente? Ne avrei diversi, ma se devo sceglierne uno dico sicuramente quello della "mia" Roma, Spinazzola: è fortissimo".