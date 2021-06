Kulusevski positivo al Covid-19, il ct della Svezia: "Non chiameremo nessuna riserva"

Il commissario tecnico della Svezia, Janne Andersson ha commentato la positività al covid di Dejan Kulusevski: "E' triste per noi, ma soprattutto per Dejan. Non chiameremo nessuna riserva ma speriamo che possa rientrare in squadra dopo la partita contro la Spagna".