L'ex ct spagnolo Clemente: "Critiche ingiuste a Luis Enrique. Italia la rivelazione di Euro 2020"

“Critiche ingiuste nei confronti di Luis Enrique”. Javier Clemente, ct della Spagna a Usa ’94, parla a Il Giornale in vista della sfida con l’Italia di questa sera. Tornando anche alla celebre gomitata di Tassotti: “Ancora non mi capacito di come l’arbitro non si sia reso conto di quello che aveva davanti agli occhi. Ora è stato bravo a fregarsene delle critiche dall’esterno, avevano cominciato a dire che la nazionale faceva pena dopo che non ha convocato calciatori del Real Madrid. Ma solo per preconcetti. L’Italia? Per me è la vera rivelazione dell’Europeo, più che altro per il gioco: è finita l’era del catenaccio”.