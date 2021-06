L'Ucraina vuole mantenere il motto "Gloria agli eroi!". La Federcalcio: "Siamo in trattative"

L’Ucraina è in trattative con la UEFA per mantenere la casacca scelta per Euro 2020, contestata dalla Russia sia per i confini del Paese (che comprendono la Crimea, contesa tra le due nazioni e per la cui invasione la Russia è stata sanzionata dall’Unione Europea) ma soprattutto per il motto nazionale “Gloria all’Ucraina! Gloria agli eroi!”, considerato un riferimento al movimento nazionalista ucraino tanto che l'UEFA ne ha chiesto la rimozione. Con un lungo post su Facebook, Andrii Pavelko, presidente della Federcalcio di Kiev ma anche membro del Comitato Esecutivo UEFA, ha aggiornato sulla situazione: “Ieri sera abbiamo ricevuto una lettera dalla UEFA in merito alle nuove decisioni prese in merito alle divise della nazionale di calcio. In mattinata, sono urgentemente a Roma, dove mi trovo ora e dove sono in corso i nostri colloqui con i rappresentanti UEFA. Questo slogan è stato da tempo un tradizionale saluto per i nostri tifosi in tutti gli stadi e in tutte le partite della nazionale Ucraina. L'UAF ha sempre rispettato i principi sportivi internazionali e ha seguito le regole che le massime autorità calcistiche hanno previsto. È sempre stato così, e continuerà a esserlo. Vi terrò aggiornati sull'andamento delle trattative. Gloria all'Ucraina! GLORIA AGLI EROI!”. Da notare come evidentemente il post si chiuda proprio con il controverso slogan. Peraltro, il motto, che è il saluto ufficiale dell’esercito ucraino, è già stato indossato dall’Ucraina in una partita ufficiale della UEFA, il 7 settembre 2018 contro la Repubblica Ceca in Nations League.

