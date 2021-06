La sblocca Locatelli! Italia in vantaggio contro la Svizzera al 26': splendida azione azzurra

Italia in vantaggio contro la Svizzera al 26'. Splendida azione degli azzurri con Berardi che dalla destra ha servito Manuel Locatelli che non ha dovuto far altro che depositare il pallone in rete. Proprio lo stesso centrocampista aveva fatto partire l'azione con un bellissimo lancio proprio per il suo compagno di squadra al Sassuolo.