Le pagelle della Francia - Mbappé a tratti supersonico. Ottimo Pogba, bene anche Rabiot

FRANCIA-GERMANIA 1-0 (20' aut. Hummels)

Lloris 6 - Risponde presente quando chiamato in causa, anche se la Germania non lo chiama ad interventi prodigiosi. Anzi. Il numero 1 del Tottenham guida comunque con personalità una difesa che si fida di lui

Pavard 6,5 - Parte fortissimo, infatti il primo squillo del match è proprio suo. Col passare dei minuti limita le proiezioni offensive, pensando più al contenimento di Gosens e Havertz

Varane 7 - Di testa sono praticamente tutte sue. Sta bene e lo si nota in ogni intervento, sempre reattivo e mai pasticcione. Anche nel finale, con la Germania proiettata in avanti, non perde mai la bussola

Kimpembe 7 - Chiude (bene) su tutto ciò che passa dalle sue parti e a volte anche nelle zone di competenza altrui. Prestazione solida, anche in fase di costruzione dell'azione

Hernandez 7 - In fase di spinta non è il fratello rossonero, ma non è certo un caso se il vantaggio francese nasce proprio dalla sua parte e da un suo ottimo cross. Ma nella sua gara non c'è solo quello

Pogba 7 - Il tocco, d'esterno, per la corsa di Hernandez sul vantaggio francese è una perla di rara bellezza. Il Polpo sfodera una prestazione di altissimo livello su entrambi i lati del campo, facendo capire una volta per tutte qual è il suo ruolo naturale

Kante 6,5 - Meno appariscente del solito, meno incisivo (giusto per fare un esempio) rispetto alla finale di Champions. Ma è lui il motore di questa Francia infarcita di talento e senza il suo dinamismo il tridente delle meraviglie non sarebbe probabilmente sostenibile

Rabiot 6,5 - Prestazione di livello, per il centrocampista della Juventus. Nella prima parte pensa più all'interdizione, nella ripresa, con la Germania proiettata in avanti, ha spazio per affondare. E per colpire un palo (dal 95' Dembele sv)

Griezmann 5,5 - Il grande assente di serata. Quasi mai in partita, quasi mai chiamato in causa dai compagni. Si intristisce col passare dei minuti e non si vede praticamente mai nelle giocate che contano. Mezzo voto in più per l'aiuto più o meno costante in fase difensiva

Benzema 6 - Prima ufficiale dal suo rientro non propriamente esaltante. O almeno, non al livello delle qualità del centravanti del Real Madrid. Parte bene e con voglia di giocare ogni pallone disponibile, poi trova qualche difficoltà. Prima della sostituzione segna il gol del 2-0, ma l'arbitro annulla per fuorigioco di centimetri (dall'88' Tolisso sv)

Mbappé 7 - Semplicemente, corre a velocità doppia rispetto ai difensori tedeschi. Come testimonianza, riguardate lo scatto con cui recupera 5 metri a Hummels nello spazio di 10 metri. Quando ha il pallone fra i piedi fa alzare in piedi il pubblico. Quando prende campo è imprendibile. Segna un gol meraviglioso, che purtroppo parte da millimetrica posizione di fuorigioco

Didier Deschamps 6,5 - Sceglie il tridente delle meraviglie ed i tifosi non possono far altro che essere contenti. Quando i suoi accelerano, si h ala sensazione che possa sempre succedere qualcosa. Ma il morso giusto per uccidere la partita non arriva mai, anche se alla fine i 3 punti ci sono. Fanno riflettere i cambi, anzi i non cambi: la prima sostituzione arriva all'88'.