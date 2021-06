Le pagelle della Repubblica Ceca - Soucek tuttofare, Schick assente ingiustificato

Repubblica Ceca-Inghilterra 0-1

Marcatori: 12' Sterling (I)

REPUBBLICA CECA

Vaclík 6,5 - Scavalcato dal tocco morbido di Sterling, il palo gli viene in soccorso. Poi si esalta con un gran riflesso su Kane e altri buoni interventi.

Coufal 5,5 - Perde ai punti il duello con Shaw e soffre Grealish quando viene puntato in velocità come in occasione del gol inglese. L'asse con Soucek non funziona come nel West Ham.

Čelůstka 6 - Si fa rispettare sui palloni alti, arrangiandosi col mestiere quando gli inglesi scambiano nel corto. Tiene il punto senza andare mai in affanno.

Kalas 6 - Perfettamente suo agio nel clima da battaglia, tipicamente british. Usa anche i gomiti, se serve, per contrastare Kane. Se la cava.

Bořil 5 - Prova a prendere la targa di Saka ma riesce ad annotare solo poche cifre. In ritardo sul primo gol, rischia di causare un rigore e si prende un giallo pesante che gli costerà gli ottavi.

Holeš 6 - Diga davanti alla difesa. Sua la conclusione più pericolosa dei cechi nel primo tempo, una gran botta da fuori che avrebbe meritato maggior fortuna. (84' Vydra)

Souček 6,5 - 10 gol in Premier, da queste parti lo conoscono bene e per questo ogni volta che arriva dalle parti di Pickford scatta l'allarme rosso. Fa tante cose e le fa bene, sfiorando pure il pareggio.

Masopust 6 - Non sempre preciso nelle rifiniture ma presente dentro la partita, macina chilometri partendo da destra per venire a giocare al centro. (65' Hlozek 6 - 2002 del quale sentiremo parlare. Silhavy lo sta dosando col misurino per non disperdere il suo enorme talento).

Darida 6 - Capitano e fulcro del gioco ceco, mette la sua intelligenza tattica al servizio della squadra con aperture intelligenti. (65' Kral 5,5 - Persa la titolarità, per riprendersi il posto di Holes serve ben altro).

Jankto 6 - Solita massiccia dose di dinamismo, senza risparmiarsi nelle due fasi. Shaw si immola sul suo tentativo in mezza rovesciata. (46' Sevcik 5,5 - Meno mobile rispetto al sampdoriano, si limita all'ordinario commettendo diversi errori).

Schick 5 - L'uomo più atteso della serata è anche il più deludente. Non vede palla per 75 minuti, vagando alla ricerca di rifornimenti che non arrivano. (76' Pekhart 6 - Meno bello da vedere, ma almeno conclude in porta).

All. Šilhavý 6 - Legittima la qualificazione agli ottavi con una prestazione coraggiosa. Al netto della superiorità tecnica degli avversari non snatura idee e principi di gioco. Accetta il confronto a viso aperto uscendone sconfitto, sì, ma a testa alta.