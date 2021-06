Mourinho sicuro: "Francia squadra da battere, solo la pressione dei favoriti può farli fallire"

José Mourinho non ha dubbi, è la Francia la squadra da battere per questo Europeo. L'allenatore della Roma, opinionista per il The Sun per questa manifestazione, punta la sua fiche sulla Nazionale di Deschamps, spiegando che solo in un modo potrebbero rischiare di non vincere: "L'unica debolezza che potrebbe avere la Francia è che hanno tanti giocatori buoni, e probabilmente il rumore dei media e ciò che dicono i tifosi è molto grande, pesante. La Francia deve vincere, se non lo facesse sarebbe un fallimento".