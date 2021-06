"N'Golo Comté", la goliardia dei tifosi francesi a Budapest nel celebrare il loro mediano

I tifosi francesi sono pronti a invadere Budapest dove, ricordiamo, non vi sono limitazioni circa le presenze allo stadio. Una nutrita schiera di sostenitori ha invaso la capitale ungherese facendosi notare per l'entusiasmo e la goliardia, come si evince da uno striscione in cui è esposto Ngolo Kanté con una forma di formaggio che si presta a un gioco di parole col centrocampista (il Comté, fra i più conosciuti formaggi francesi, che prende nome dalla regione di provenienza, la Franche-Comté). Alle 15 il fischio d'inizio di Ungheria-Francia che potrebbe già qualificare gli uomini di Deschamps agli ottavi di finale.

#FRA fans on the march to the Puskas Arena in great spirits. They face Hungary this afternoon in their second #EURO2020 group game. pic.twitter.com/xpymIJTktE

— Charlotte Duncker (@CharDuncker) June 19, 2021