Oggi Spinazzola si opera in Finlandia: in caso di finale, l'esterno potrebbe volare a Wembley

Nella giornata di oggi, a Turku in Finlandia, Leonardo Spinazzola sarà operato dai professori Orava e Lempainen al tendine d'achille lesionato contro il Belgio. Già domani sera Spinazzola potrebbe essere a casa sua a Roma e, nel caso in cui l'Italia dovesse battere la Spagna, potrebbe presenziare alla finale di Wembley dell'11 luglio. Col via libera dei medici, infatti, l'esterno potrebbe prendere un volo privato per raggiungere i compagni azzurri il giorno dell'eventuale finale di Euro2020. A raccontarlo è la Gazzetta dello Sport.