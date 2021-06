Olanda-Austria 2-0, De Boer: "Stiamo crescendo come gruppo. Depay può ancora migliorare"

vedi letture

Frank de Boer, ct Olanda, ha commentato la vittoria contro l'Austria e la qualificazione agli ottavi di finale: "Devi crescere in un torneo, soprattutto nella sensazione che si ha nello stare insieme come una squadra, nel creare la giusta unione. È anche la confidenza con il sistema con cui stiamo giocando, la fase di non possesso, le linee; discutiamo insieme su cosa possiamo migliorare. È così che si cresce in un torneo e l'unione che abbiamo ora è davvero importante".

su Depay: "Memphis può ancora migliorare durante il torneo. Nelle partite a seguire, dove sarà davvero importante, lui sarà decisivo. Sono fiducioso che sarà così. Ha segnato il rigore e stasera ha dato la palla che ha portato al 2 a 0. Sa che può fare meglio, ma cresciamo tutti nel torneo. Può mostrare tutte le sue qualità nelle fasi successive".