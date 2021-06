Olanda-Austria 2-0, Dumfries: "Cerco di sfruttare lo spazio avanzando. Depay gran giocatore"

Denzel Dumfries, difensore dell'Olanda e autore del 2-0 all'Austria, ha commentato il successo e la sua prestazione: "Cerco sempre di sfruttare lo spazio avanzando. Abbiamo segnato cinque grandi gol finora". Su Depay: "Memphis è un grande giocatore: in tutte le partite si vede la sua qualità. Ha segnato anche il rigore e ha fatto il passaggio decisivo per il secondo gol. Siamo pieni di fiducia in lui; non mi preoccupo di nulla quando la palla è tra i suoi piedi".