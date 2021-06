Scozia, McGinn scherza sulla vicenda Ronaldo in conferenza stampa: "Nessuna Coca-Cola?"

Le immagini di Cristiano Ronaldo che in conferenza stampa rimuove la Coca-Cola dal banchetto e consiglia di bere solo acqua hanno fatto il giro del mondo. Il gesto è divenuto virale anche tra i calciatori impegnati a Euro2020, come il centrocampista della Scozia John McGinn, che ci ha scherzato sopra. "Nessuna Coca?", ha detto ironicamente al momento di sedersi davanti al microfono, suscitando l'ilarità dei giornalisti.



🗣"Any coke?" 🤣#SCO John McGinn paying tribute to Cristiano Ronaldo after he removed 2 bottles of Coca-Cola before his #POR press conference the other day @jmcginn7 pic.twitter.com/dykFqWAao5

— Football Daily (@footballdaily) June 17, 2021