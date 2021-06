Spagna, Busquets ancora positivo al Covid-19: salterà anche la gara con la Polonia

Niente da fare per la Spagna, che dovrà fare ancora a meno del suo capitano. Contro la Polonia a La Cartuja, sabato prossimo, Luis Enrique non potrà contare su Sergio Busquets, risultato positivo al coronavirus dodici giorni fa. Nella giornata di ieri il centrocampista del Barcellona ha effettuato un altro tampone molecolare, il cui esito è stato ancora positivo. Asintomatico, Busquets dovrà restare ancora in isolamento e allenarsi individualmente. Contro la Polonia, questo è certo, non ci sarà. A riportarlo è La Vanguardia.