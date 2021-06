Spagna-Lituania, formazioni ufficiali: 11 sperimentale di Luis Enrique. Villar e Diaz al debutto

Alle ore 20,45 la Spagna affronta la Lituania nell’ultimo impegno amichevole prima di prendere parte ad Euro 2020. Ricordiamo che la selezione di Luis Enrique ancora vive nell’incertezza del Covid (nonostante i tamponi negativi di ieri) dopo la positività di Busquets, tanto che il ct ha nominato diversi sostituti in previsione futura. In campo una formazione molto sperimentale, in cui trovano posto dal 1’ il romanista Villar e il milanista Diaz, entrambi reduci dall’Europeo U21: per entrambi è il debutto in prima squadra. Di seguito le formazioni ufficiali.

Spagna (4-3-3): A. Fernandez; O. Gl, Mingueza, Guillamon, Cucurella; Villar, Zubimendi, M. Garcia; B. Diaz, A. Ruiz, B. Gil.

Allenatore: Luis Enrique.

Lituania (4-2-3-1): Svedkauskas; Mikoliunas, Beneta, Girdvanis, Vaitkunas; Megelaitis, Simkus; Novikovas, Golubickas, Verbickas; Cernych.

Allenatore: Urbonas.