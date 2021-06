Spagna, Llorente sul ruolo: "È il ct che decide dove farmi giocare. Io mi adeguo e basta"

Centrocampista come con l’Atletico Madrid o terzino come con la Nazionale? Il ruolo di Marcos Llorente fa molto discutere in questi giorni in Spagna e il diretto interessato ha voluto dire la sua in un’intervista rilasciata ad As: “Il ct mi vede come esterno, mi ha convocato per fare quel ruolo e con la Spagna ho sempre giocato lì. È lui che decide dove schierarmi e io mi adeguo alle sue scelte. A Madrid c’è un allenatore diverso, che ha altre idee e che mi vede più come centrocampista. E anche in quel caso io non ho altra scelta se non quella di adeguarmi e obbedire. Luis Enrique mi conosce, sa che posso giocare anche come interno di centrocampo e vedremo se deciderà di farmi giocare lì nella prossima gara. - continua Llorente parlando di dove può arrivare la Spagna – Possiamo arrivare fino in fondo. Nelle prime due gare abbiamo avuto qualche difficoltà a trovare il gol nonostante le tante occasioni, ma nell’ultima siamo stati più efficaci e abbiamo ottenuto una bella vittoria. Ora pensiamo alla Croazia”.