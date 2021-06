Spagna, Morata: "I fischi? Sono il primo a fare autocritica. Ho un'altra opportunità"

vedi letture

Alvaro Morata ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Polonia. Sulla fiducia di Luis Enrique che ha parlato di "Morata più altri 10" l'attaccante risponde: "Lo apprezzo e darò tutto quello che ho". Sui fischi ricevuti dai tifosi al momento della sostituzione nel corso della partita contro la Svezia: "Chi mi conosce sa cosa significhi per me essere in Nazionale. Quel che dico è: sosteneteci, dobbiamo vincere. Se mi fischiano non succede nulla, ci sono cose che a volte non si comprendono. Io sono il primo a fare autocritrica e quando sbaglio non prendo sonno. La cosa buona è che ho un'altra opportunità e ne avrò sicuramente altre. Sono più motivato che mai".