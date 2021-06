Svezia, Glik: "Gol evitabili, mi spiace tantissimo questa eliminazione dall'Europeo"

vedi letture

Il difensore della Polonia Kamil Glik ai microfoni della UEFA ha commentato così la sconfitta conto la Svezia e l'eliminazione dall'Europeo: "Non siamo riusciti a segnare quel gol in più degli avversari che ci avrebbe permesso di andare avanti. Mi spiace tantissimo essere eliminato anche perché i gol presi erano tutti evitabili. Non abbiamo avuto molta fortuna in questo torneo".