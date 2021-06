Svezia, Larsson: "Bello essere agli ottavi dopo due gare ma puntiamo alla vittoria del girone"

Alla vigilia del match contro la Polonia, il centrocampista della Svezia Sebastian Larsson ha parlato in conferenza stampa: "E' bello arrivare agli ottavi di finale già dopo solo due partite. Ma vogliamo di più, quindi ovviamente punteremo alla vittoria del girone. L'equilibrio che abbiamo costruito per tanto tempo ci darà sempre la possibilità di restare vivi nelle partite. Ovviamente vogliamo giocare in modo più offensivo e per periodi di tempo più lunghi. Ma abbiamo una forza nell'accettare la piega che prende una partita e nel non regalare nulla. Ho visto la loro partita contro la Spagna, dove sono stati costretti a lavorare sodo nella fase difensiva e lo hanno fatto bene come squadra. Lewandowski ha dimostrato con il suo gol quanto sia pericoloso dentro l'area, cosa che ovviamente sapevamo già".