Svizzera, Xhaka: "Roma? Tutti sanno cosa rappresenta, ma ora sono dell'Arsenal"

Granit Xhaka, centrocampista della Svizzera, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara vinta ai calci di rigore contro la Francia: "Penso che chiunque possa essere orgoglioso di noi, abbiamo scritto la storia della Svizzera. Abbiamo recuperato dal 3-1 contro una squadra fortissima come la Francia, ora giocheremo ai quarti contro la Spagna e siamo consapevoli che sarà una partita molto complicata".

Non hai voluto parlare in italiano in questa intervista...

"E' interessante imparare nuove lingue, ho già imparato l'inglese dunque non si sa mai: in futuro potrei imparare l'italiano".

Frequenterai una scuola di italiano a Roma? (in riferimento ad un suo possibile approdo in giallorosso, ndr)

"Vedremo come andrà, tutti sanno cosa rappresenta la Roma ma adesso sono un giocatore dell'Arsenal. Dopo l'Europeo comincerò a pensare al mio futuro".