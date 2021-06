tmw Meno uno a Italia-Svizzera: le ultime sull'undici di Petkovic. C'è un dubbio Shaqiri?

vedi letture

Allenamento al Tre Fontane di Roma per la Svizzera di Vladimir Petkovic, gli elvetici provano la gara contro l'Italia di domani sera all'Olimpico nella Capitale, seconda sfida della fase a gironi di Euro 2020. Il ct potrebbe riproporre la stessa formazione vista contro il Galles, gara pareggiata 1-1, anche se i dubbi non mancano.

Il primo è tra i pali, visto che Sommer è titolare ma attende notizie da casa e dall'ospedale: sta per diventare papà e già prima dell'Europeo ha spiegato che, qualora dovesse ricevere la telefonata, farebbe le valigie e lascerebbe momentaneamente il ritiro. Per questo è già pronto Mvogo. In difesa nessun dubbio: tre uomini, con Schar, Akanji ed Elvedi come pacchetto arretrato. Sarà 3-4-2-1 o 3-5-2? Dipende da Shaqiri. Mbabu e Rodriguez esterni, in mezzo Xhaka al fianco di Freuler che è in vantaggio su Zakaria. Il mediano peraltro ha un altro ballottaggio aperto: è con Shaqiri che oggi parlerà in conferenza stampa ma non sarebbe al 100%, secondo quanto filtra dal ritiro svizzero. Dunque due trequartisti con il giocatore del Liverpool ed Embolo dietro a Seferovic oppure doppio attaccante e mediana a cinque con Zakaria dentro. Terza ipotesi: fuori Seferovic e dentro il centrocampista del 'gladbach per un attendista 3-5-1-1.