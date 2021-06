Ucraina-Austria decide l'avversaria dell'Italia, Shevchenko: "Siamo entrambe sullo stesso livello"

vedi letture

Il ct Andriy Shevchenko non vuole calcoli in vista della gara odierna con l'Austria, che potrebbe sancire la qualificazione agli ottavi di finale della sua Ucraina. Queste le dichiarazioni dell'ex Milan in conferenza stampa: "Basta con le chiacchiere su un pareggio che andrebbe bene a tutti, non è giusto. La nostra squadra si sta preparando per questa partita e ne conosce bene l'importanza. Credo che Ucraina e Austria siano sullo stesso livello, giocheremo con responsabilità cercando di capire cosa ci serve per poter continuare l'Europeo".

Chi passerà il turno, proprio tra Ucraina e Austria, affronterà agli ottavi di finale l'Italia di Roberto Mancini.

Rivedi tutte le parole di Sheva nel video in calce!