Ucraina, Shevchenko fiducioso in vista della Macedonia: "Ci manca solo l'ultimo passaggio"

Il ct della Nazionale ucraina, Andriy Shevchenko, ha presentato così in conferenza stampa la partita di oggi contro la Macedonia: "L'atmosfera all'interno della nostra squadra è ottima, sappiamo di aver fatto una buona partita contro l'Olanda (ko per 3-2, ndr) e ci manca davvero poco per portare a casa grandi risultati. L'Ucraina ha dimostrato di saper reagire dopo lo svantaggio. A tratti abbiamo fatto vedere ottime cose e quindi restiamo fiduciosi in vista della partita con la Macedonia. Con l'Olanda ci è mancato solo l'ultimo passaggio", le dichiarazioni dell'ex attaccante del Milan.

