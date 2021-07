Una petizione per rigiocare la finale di Wembley: 94.000 tifosi inglesi se la prendono con Kujpers

Nonostante sia totalmente inutile, tanti tifosi continuano a firmare delle petizioni online per chiedere che alcune partite vengano rigiocate. Dopo quelle per Francia-Svizzera, Italia-Belgio e Inghilterra-Danimarca, da qualche ora è attiva su Change.org la petizione per ripetere la finale di Euro2020. Il motivo? L'arbitraggio dell'olandese Bjorn Kuipers, reo di non aver sanzionato severamente i calciatori azzurri per i loro interventi irregolari e di aver diretto il match in modo tutt'altro che imparziale. In particolare si fa riferimento alla vistosa (e quasi comica) trattenuta di Giorgio Chiellini su Bukayo Saka: i 94.000 utenti firmatari della petizione ritengono che il fallo fosse da punire con il cartellino rosso.