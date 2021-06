Uomo mercato, rivelazione e delusione: alla scoperta del Galles, da Ramsey a Bale

Le magnifiche sedici sono pronte per darsi battaglia per il titolo Europeo. Tuttomercatoweb.com vi accompagna nel viaggio alla scoperta delle Nazionali con la sua chiave classica: dopo le tre partite della fase a gironi, chi sono l'uomo mercato su cui si sono posati o ci sono già gli occhi delle big? Chi è la rivelazione di queste gare e chi ha deluso nonostante le aspettative?

UOMO MERCATO

Aaron Ramsey Non quello contro l'Italia ma quello delle due gare precedenti. Page l'ha schierato in modo forse sconsiderato da falso nueve e davanti a una cerniera come quella azzurra non ha toccato boccino. Però sembra un altro giocatore, almeno per quel che s'è visto contro Svizzera e Turchia, con la Nazionale. E' stato sottovalutato in Italia oppure l'abito della A non gli si addice? Il destino è chiaro: la Juve cerca un'offerente, che sia all'interno di uno scambio o per un prestito.

LA RIVELAZIONE

Neco Williams Il sin troppo duttile giovane giocatore del Galles è uno dei pallini di Jurgen Klopp al Liverpool. Il tecnico tedesco lo schiera centrale, Rob Page lo ha impiegato in più posizioni coi Dragoni. Contro l'Italia da esterno a tutta fascia. Deve trovare la sua dimensione tattica per riuscire poi a emergere perché il valico che c'è tra l'essere un jolly preziosissimo e un ibrido senza dimensione è pressoché semplice da superare.