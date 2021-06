Uomo mercato, rivelazione e delusione: alla scoperta dell'Austria, da Sabitzer a Laimer

vedi letture

Le magnifiche sedici sono pronte per darsi battaglia per il titolo Europeo. Tuttomercatoweb.com vi accompagna nel viaggio alla scoperta delle Nazionali con la sua chiave classica: dopo le tre partite della fase a gironi, chi sono l'uomo mercato su cui si sono posati o ci sono già gli occhi delle big? Chi è la rivelazione di queste gare e chi ha deluso nonostante le aspettative?

L'UOMO MERCATO

Marcel Sabitzer. Il pendolino d'attacco dell'Austria è sulla carta pure l'equilibratore delle azioni della Nazionale di Franco Foda. Il ventisettenne è l'anima del Lipsia è tecnicamente lo sarebbe anche dell'Austria. Per adesso però non è riuscito a incidere. Bene contro l'Ucraina dove è stato però impegnato più in fase difensiva che di costruzione, nonostante il servizio per Arnautovic, contro l'Olanda il suo ruolo ibrido non gli ha permesso di essere determinante ma di trovarsi spesso spaesato. In chiave mercato avrà le attenzioni di tante big inglesi e italiane: tra queste Milan e Roma.

LA RIVELAZIONE

Christoph Baumgartner Il classe '99 dell'Hoffenheim, uno dei club che rispecchia a pieno la filosofia del nuovo corso del calcio teutonico e austriaco, è il più giovane marcatore finora dell'Europeo. Una rete pesantissima con l'Ucraina. Con l'Olanda una sola chance dove non è riuscito a incidere, non ha giocato effettivamente bene pure con la Macedonia. Però ha dimostrato che nei momenti topici è un giocatore che sa metter la firma.