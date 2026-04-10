Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Fantacalcio, 32ª giornata: gli indici di schierabilità di ogni match

Fantacalcio, 32ª giornata: gli indici di schierabilità di ogni matchTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:10Fantacalcio
Luca Di Leonardo

Guida schematica e di facile lettura sulle nostre valutazioni della schierabilità di ogni squadra per la 32ª giornata al fantacalcio.

Legenda Indici di schierabilità:
A: Da mettere assolutamente.
B: Consigliati.
C: Schierabili in mancanza di grosse alternative.
D: Da schierare in caso di emergenza.
E: Sconsigliati

ATALANTA (Atalanta-Juventus)
A:
B: Carnesecchi, Krstovic, De Ketelaere
C: Ederson, Raspadori, Scalvini, Bernasconi, Pasalic, Zappacosta, Zalewski, Scamacca (in dubbio)
D: Musah, Djimsiti, Bellanova, Kossounou, Sulemana K., De Roon, Ahanor, Kolasinac, Samardzic
E: Sportiello

BOLOGNA (Bologna-Lecce)
A: Rowe
B: Bernardeschi, Castro
C: Orsolini, Ravaglia, Joao Mario, Mranda
D: Ferguson, Zortea, Moro, Heggem, Vitik, Sohm, Pobega, Cambiaghi, Lucumì, Freuler
E: Ilic, Casale, Helland, De Silvestri

CAGLIARI (Cagliari-Cremonese)
A:
B: Palestra, Esposito Se., Caprile
C: Gaetano, Folorunsho, Mina, Ze Pedro
D: Rodriguez Ju., Adopo, Sulemana I., Zappa, Kilicsoy, Deiola, Liteta, Mazzitelli, Obert, Dossena, Borrelli
E: Ciocci, Sherri, Albarracin, Raterink, Belotti

COMO (Como- Inter)
A: Paz
B: Douvikas
C: Diao, Baturina, Da Cunha, Perrone, Butez, Ramon (in dubbio)
D: Van der Brempt, Kuhn, Kempf, Valle, Moreno, Smolcic, Diego Carlos, Sergi Roberto, Vojvoda, Caqueret,
E: Tornqvist, Lahdo, Goldaniga, Morata

CREMONESE (Cagliari-Cremonese)
A:
B:
C: Vandeputte, Bonazzoli, Luperto, Baschirotto
D: Barbieri, Floriani, Zerbin, Pezzella, Terracciano, Okereke, Djuric, Audero, Payero
E: Folino, Grassi, Silvestri, Bianchetti, , Ceccherini, Faye

FIORENTINA (Fiorentina-Lazio)
A:
B:
C: De Gea, Dodò, Kean (in dubbio), Parisi (in dubbio)
D: Harrison, Fabbian, Ranieri, Pongracic, Fazzini, Comuzzo, Brescianini, Gosens, Ndour, Piccoli, Mandragora
E: Kouadio, Rugani, Christensen

GENOA (Genoa-Sassuolo)
A:
B: Colombo
C: Baldanzi, Bijlow, Vitinha, Malinovskyi, Vasquez, Messias, Ostigard
D: Ekhator, Amorim, Ekuban, Marcandalli, Martin, Ellertsson, Frendrup
E: Otoa, Sommariva, Zatterstrom, Leali, Sabelli, Vogliacco

HELLAS VERONA (Torino-Hellas Verona)
A:
B:
C:
D: Bowie, Orban
E: Niasse, Cham, Oyegoke, Nelsson, Akpa-Akpro, Mosquera, Gagliardini, Valentini, Sarr, Isaac, Al-Musrati, Montipò, Harroui, Edmundsson, Belghali, Frese

INTER (Como-Inter)
A: Dimarco, Lautaro, Calhanoglu
B: Akanji, Thuram
C: Sommer, Dumfries, Esposito P., Zielinski
D: Luis Henrique, Bonny, Bastoni, Dumfries, Barella, Frattesi, Sucic, Mkhitaryan
E: De Vrij, Acerbi, Darmian, Diouf

JUVENTUS (Atalanta-Juventus)
A: Yildiz, Bremer
B: Conceicao
C: Perin, Thuram K, Boga, Kalulu
D: Miretti, Koopmeiners, Gatti, David, Milik, Cambiaso, Kelly, Di Gregorio
E: Zhegrova, Openda, Cabal, Holm, Kostic

LAZIO (Fiorentina-Lazio)
A:
B: Taylor
C: Maldini, Isaksen, Motta
D: Provstgaard, Marusic, Noslin, Cancellieri, Tavares, Dele-Bashiru, Dia, Pedro, Pellegrini Lu., Lazzari, Cataldi, Romagnoli, Basic
E: Przyborek, Ratkov, Belahyane, Hysaj

LECCE (Bologna-Lecce)
A:
B:
C:
D: Stulic, Siebert, Pierotti, Tiago Gabriel, Banda, Gandelman, Falcone, Gallo (in dubbio)
E: Kouassi, Ndaba, Helgason, N'Dri, Sala, Jean, Marchwinski, Fofana S., Ngom, Veiga, Perez, Cheddira, Ramadani

MILAN (Milan-Udinese)
A:
B: Rabiot, Pulisic, Leao
C: Maignan, Pavlovic, Modric, Tomori, Bartesaghi , Saelemaekers, Gabbia
D: Ricci, Füllkrug, Fofana, Jashari, Nkunku, De Winter, Estupiñan, Gimenez
E: Odogu, Terracciano, Athekame

NAPOLI (Parma-Napoli)
A: Hojlund, McTominay
B: De Bruyne, Spinazzola, Milinkovic-Savic
C: Politano, Elmas, Gutierrez, Anguissa, Lobotka, Allison Santos
D: Olivera, Buongiorno, Gilmour, Juan Jesus, Meret, Beukema, Giovane
E: Mazzocchi

PARMA (Parma-Napoli)
A:
B:
C:
D: Ordoñez, Sorensen, Oristanio, Valenti, Corvi, Britschgi, Delprato, Valeri, Keita, Strefezza, Bernabè
E: Carboni F., Elphege, Ondrejka, Circati, Ndiaye, Estevez, Suzuki, Nicolussi Caviglia

PISA (Roma-Pisa)
A:
B:
C:
D: Moreo, Tramoni, Angori
E: Hojholt, Piccinini, Esteves, Semper, Calabresi, Coppola F., Akinsanmiro, Meister, Stojlkovic, Leris, Tourè, Bozhinov, Nicolas, Iling-Junior, Loyola, Canestrelli, Albiol, Lorran, Scuffet, Caracciolo, Durosinmi

ROMA (Roma-Pisa)
A: Malen
B: Svilar, N'Dicka
C: Pisilli, Hermoso, Vaz, Pellegrini Lo, Celik, Cristante, Soulè
D: Rensch, El Aynaoui, Ghilardi, El Shaarawy
E: Arena, Tsimikas, Gollini, Angelino, Ziolkowski, Zaragoza, Venturino

SASSUOLO (Genoa-Sassuolo)
A:
B: Berardi, Laurientè, PInamonti
C: Konè I., Thorstvedt, Garcia, Muharemovic, Idzes,
D: Muric, Volpato, Lipani, Matic, Bakola
E: Iannoni, Moro, Vranckx, Turati, Coulibaly W., Skjellerup, Romagna, Pedro Felipe, Nzola, Walukiewicz, Doig

TORINO (Torino-Hellas Verona)
A: Simeone, Vlasic
B: Adams
C: Ismajli, Paleari
D: Maripan, Prati, Gineitis, Casadei, Coco, Lazaro, Ilkhan, Obrador, Pedersen
E: Tameze, Anjorin, Nije, Ebosse, Tchoca, Marianucci, Kulenovic, Biraghi, Nkounkou

UDINESE (Milan-Udinese)
A:
B:
C: Atta, Zaniolo, Davis
D: Kabasele, Okoye, Miller, Piotrowski, Solet, Ekklenkamp, Kristensen
E: Gueye, Zarraga, Ehizibue, Padelli, Arizala, Karlstrom, Kamara, Mlacic, Bayo, Nunziante

